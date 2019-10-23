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Новый премьер Азербайджана отстранил от должностей двух помощников

​Новый премьер-министр Азербайджана уволил двух помощников

Новоназначенный премьер-министр Азербайджана Али Асадов начал кадровые перестановки в Кабинете министров.

По полученным Report сведениям, соответствующим приказом А.Асадова от занимаемых должностей были освобождены руководитель управления делами кабмина Адиль Ахмедов, помощники премьер-министра Тофиг Сарыджалински и Натиг Азизов.

На эти должности еще не произведено назначений.

Напомним, что Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 октября.

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