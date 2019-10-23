Новый премьер Азербайджана произвел кадровые изменения - ОБНОВЛЕНО

В Кабинете министров Азербайджана произведены назначения.

Как сообщает Report, соответствующим приказом премьер-министра Али Асадова Алескер Алескеров был назначен помощником премьер-министра, Хикмет Халилов назначен руководителем управления делами Кабинета министров.

По полученным Report сведениям, кадровые перестановки охватят и другие отделы Кабмина.

*** 09.35

Новоназначенный премьер-министр Азербайджана Али Асадов начал кадровые перестановки в Кабинете министров.

По полученным Report сведениям, соответствующим приказом А.Асадова от занимаемых должностей были освобождены руководитель управления делами кабмина Адиль Ахмедов, помощники премьер-министра Тофиг Сарыджалински и Натиг Азизов.

На эти должности еще не произведено назначений.

Напомним, что Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 октября.