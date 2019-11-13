Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку представлены коллективам

Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку п

13 ноября, 2019 11:23

https://report.az/storage/news/ce9e0e6864bf33fa1b3c42ef735949a3/4b3dc783-782c-4b04-926c-3eb54b2e14c1_292.jpg Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку представлены коллективам. Как сообщает Report, помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев по отдельности представил коллективам главу Исполнительной власти Ясамальского района Эльшада Гасанова, главу ИВ Хатаинского района Рафика Гулиева и главу ИВ Сураханского района Азиза Азизова. Новоназначенные главы ИВ уже приступили к исполнению своих обязанностей.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.