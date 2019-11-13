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Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку представлены коллективам

Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку п

Новые главы ИВ Ясамальского, Хатаинского и Сураханского районов Баку представлены коллективам.

Как сообщает Report, помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев по отдельности представил коллективам главу Исполнительной власти Ясамальского района Эльшада Гасанова, главу ИВ Хатаинского района Рафика Гулиева и главу ИВ Сураханского района Азиза Азизова.

Новоназначенные главы ИВ уже приступили к исполнению своих обязанностей.

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