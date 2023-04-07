Номинация "Гирканские леса" представлена в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Номинация "Гирканские леса" представлена в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Номинация "Гирканские леса" представлена в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на 9-м заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Он довел до сведения участников заседания, что гирканские леса представляют собой лесной массив, охватывающий юго-западный и южный берега Каспийского моря: "Учитывая особенности гирканских лесов, богатых древними реликтовыми видами, было предложено включить их в список природного наследия ЮНЕСКО.

Номинация "Гирканские леса" подготовлена на основе трех участков общей площадью 24 тыс. га в пределах Гирканского национального парка и представлена в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в конце 2022 года".

Министр также отметил, что из более чем 2500 грязевых вулканов, расположенных по всему миру, до 350 находятся в Азербайджане.