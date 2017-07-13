Нури Ахмедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Нури Ахмедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность в области связи в Азербайджане Нури Ага Мирза оглу Ахмедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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