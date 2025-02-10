NİİM: Неисправные автомобили создают пробки даже в непиковые часы

Дорожно-транспортные происшествия и аварийная остановка технически неисправных автомобилей вызывают заторы на дорогах даже в непиковые часы.

Дорожно-транспортные происшествия и аварийная остановка технически неисправных автомобилей вызывают заторы на дорогах даже в непиковые часы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД Азербайджана.

В нем отмечается, что в дождливую погоду аварии чаще происходят из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции, скользкого дорожного покрытия и неисправности тормозной системы.

"Записи с камер наблюдения подтверждают, что некоторые водители игнорируют эти факторы. Перед выездом необходимо проверять состояние шин, стеклоочистителей и осветительных приборов. Учитывая скользкость дорожного покрытия в дождливую погоду, водителям следует снижать скорость и придерживаться безопасной дистанции между автомобилями", - заявили в Центре.

NİİM предупреждает, что риск заносов на мокрой дороге повышен, поэтому следует избегать резких маневров. В связи с ожидаемыми осадками в ближайшие дни водителей призывают соблюдать правила безопасности.