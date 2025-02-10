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NİİM: Неисправные автомобили создают пробки даже в непиковые часы

NİİM: Неисправные автомобили создают пробки даже в непиковые часы Дорожно-транспортные происшествия и аварийная остановка технически неисправных автомобилей вызывают заторы на дорогах даже в непиковые часы.
Внутренняя политика
10 февраля 2025 г. 10:32
NİİM: Неисправные автомобили создают пробки даже в непиковые часы

Дорожно-транспортные происшествия и аварийная остановка технически неисправных автомобилей вызывают заторы на дорогах даже в непиковые часы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (NİİM) МВД Азербайджана.

В нем отмечается, что в дождливую погоду аварии чаще происходят из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции, скользкого дорожного покрытия и неисправности тормозной системы.

"Записи с камер наблюдения подтверждают, что некоторые водители игнорируют эти факторы. Перед выездом необходимо проверять состояние шин, стеклоочистителей и осветительных приборов. Учитывая скользкость дорожного покрытия в дождливую погоду, водителям следует снижать скорость и придерживаться безопасной дистанции между автомобилями", - заявили в Центре.

NİİM предупреждает, что риск заносов на мокрой дороге повышен, поэтому следует избегать резких маневров. В связи с ожидаемыми осадками в ближайшие дни водителей призывают соблюдать правила безопасности.

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Версия на азербайджанском языке NİİM: Nasaz avtomobillər qeyri-pik saatlarda da sıxlığa səbəb olur

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