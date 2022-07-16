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Незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана "На совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев текущего года, было уделено внимание ряду интересных моментов. В частности, нас радует, что в этот период в экономике страны наблюдались высокие темпы роста".
Внутренняя политика
16 июля 2022 г. 16:19
Незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана

"На совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев текущего года, было уделено внимание ряду интересных моментов. В частности, нас радует, что в этот период в экономике страны наблюдались высокие темпы роста".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что устойчивость и рост экономики страны на фоне глобальных проблем, кризисов и конфликтов стали возможны благодаря успешной внутренней и внешней политике президента:

"Президент коснулся на совещании многих моментов. В частности, отрицательно было расценено, что, несмотря на минувшие с войны 20 месяцев, армянские вооруженные формирования все еще не выведены с наших земель. Также нас беспокоит, что Армения затягивает процесс, а обещания вывести вооруженные отряды с азербайджанских территорий до июня так до сих пор не выполнены. По итогам прошедшей сегодня в Тбилиси встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении должны быть предприняты серьезные шаги.

Также не обнадеживает деятельность миротворцев на этих территориях. Они в определенной мере тормозят вывод армянских вооруженных формирований с наших территорий. В любом случае Армения не сможет слишком затягивать процессы".

Н.Гамзаев отметил, что, как заявил на совещании президент, Азербайджан должен еще больше усилить свою армию: "Правительство Азербайджана проводит неотложные работы, подписаны новые контракты, благодаря которым наша армия получит современное оружие нового поколения. Усиливается материально-техническая база нашей армии, чтобы она стала более профессиональной. Открытие Зангезурского коридора - в числе основных приоритетов. К сожалению, армянская сторона и в этом вопросе придерживается двойных стандартов".

Н.Гамзаев добавил, что Армения дает обещания во время встреч, а впоследствии не предпринимает реальных шагов: "Это беспокоит нас и государства региона. Азербайджанская сторона никогда не хотела и не хочет войны. На совещании глава государства еще раз подчеркнул, что армянская сторона должна открыто заявить о своей позиции, незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана в кратчайшие сроки. В противном случае Азербайджану вновь придется пустить в ход Железный кулак".

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Версия на азербайджанском языке “Ən qısa zamanda qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir” - RƏY

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