Незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана

"На совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев текущего года, было уделено внимание ряду интересных моментов. В частности, нас радует, что в этот период в экономике страны наблюдались высокие темпы роста".

"На совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев текущего года, было уделено внимание ряду интересных моментов. В частности, нас радует, что в этот период в экономике страны наблюдались высокие темпы роста".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что устойчивость и рост экономики страны на фоне глобальных проблем, кризисов и конфликтов стали возможны благодаря успешной внутренней и внешней политике президента:

"Президент коснулся на совещании многих моментов. В частности, отрицательно было расценено, что, несмотря на минувшие с войны 20 месяцев, армянские вооруженные формирования все еще не выведены с наших земель. Также нас беспокоит, что Армения затягивает процесс, а обещания вывести вооруженные отряды с азербайджанских территорий до июня так до сих пор не выполнены. По итогам прошедшей сегодня в Тбилиси встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении должны быть предприняты серьезные шаги.

Также не обнадеживает деятельность миротворцев на этих территориях. Они в определенной мере тормозят вывод армянских вооруженных формирований с наших территорий. В любом случае Армения не сможет слишком затягивать процессы".

Н.Гамзаев отметил, что, как заявил на совещании президент, Азербайджан должен еще больше усилить свою армию: "Правительство Азербайджана проводит неотложные работы, подписаны новые контракты, благодаря которым наша армия получит современное оружие нового поколения. Усиливается материально-техническая база нашей армии, чтобы она стала более профессиональной. Открытие Зангезурского коридора - в числе основных приоритетов. К сожалению, армянская сторона и в этом вопросе придерживается двойных стандартов".

Н.Гамзаев добавил, что Армения дает обещания во время встреч, а впоследствии не предпринимает реальных шагов: "Это беспокоит нас и государства региона. Азербайджанская сторона никогда не хотела и не хочет войны. На совещании глава государства еще раз подчеркнул, что армянская сторона должна открыто заявить о своей позиции, незаконные армянские вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана в кратчайшие сроки. В противном случае Азербайджану вновь придется пустить в ход Железный кулак".