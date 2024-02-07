News.ru расспросил о предпочтениях жителей Азербайджана на президентских выборах

На проходящих в Азербайджане президентских выборах российские СМИ ведут беседы с избирателями.

Российское издание News.ru сообщает, что многие избиратели в Азербайджане голосуют за действующего президента Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на издание, оно провело опрос среди жителей столицы.

"Я горжусь тем, что живу в этот исторический момент. И я очень благодарна нашему нынешнему президенту Ильхаму Алиеву за то, что он дал нам возможность пережить это счастье [восстановления территориальной целостности Азербайджана]", - рассказала для издания жительница Баку Амила Кенгерлинская.

Избиратели твердо убеждены в необходимости участия в выборах, называя это своим долгом. Объясняя решение проголосовать за Алиева, они отметили, что его можно назвать героем Азербайджана: "Я голосовала за Ильхама Алиева, потому что он наш герой, он смог вернуть наши земли. Он выполнил все свои задачи. Мы любим своего президента", - цитирует News.ru местную жительницу Нармину.