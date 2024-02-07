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News.ru расспросил о предпочтениях жителей Азербайджана на президентских выборах

News.ru расспросил о предпочтениях жителей Азербайджана на президентских выборах На проходящих в Азербайджане президентских выборах российские СМИ ведут беседы с избирателями.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:31
News.ru расспросил о предпочтениях жителей Азербайджана на президентских выборах

Российское издание News.ru сообщает, что многие избиратели в Азербайджане голосуют за действующего президента Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на издание, оно провело опрос среди жителей столицы.

"Я горжусь тем, что живу в этот исторический момент. И я очень благодарна нашему нынешнему президенту Ильхаму Алиеву за то, что он дал нам возможность пережить это счастье [восстановления территориальной целостности Азербайджана]", - рассказала для издания жительница Баку Амила Кенгерлинская.

Избиратели твердо убеждены в необходимости участия в выборах, называя это своим долгом. Объясняя решение проголосовать за Алиева, они отметили, что его можно назвать героем Азербайджана: "Я голосовала за Ильхама Алиева, потому что он наш герой, он смог вернуть наши земли. Он выполнил все свои задачи. Мы любим своего президента", - цитирует News.ru местную жительницу Нармину.

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Версия на английском языке News.ru conducts survey among Azerbaijani residents at presidential elections
Версия на азербайджанском языке Rusiya mətbuatı seçicilərin seçki ilə bağlı fikirlərini öyrənib

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