Невеста шехида I Карабахской войны: Я не вышла замуж, все это время ждала его

На городском кладбище в Кяльбаджаре похоронили участника Первой Карабахской войны Мехмана Мусаева, останки которого были обнаружены спустя более чем 30 лет после того, как он пропал без вести.

На городском кладбище в Кяльбаджаре похоронили участника Первой Карабахской войны Мехмана Мусаева, останки которого были обнаружены спустя более чем 30 лет после того, как он пропал без вести.

На церемонии прощания его невеста Севда Бехменгызы рассказала корреспонденту Report, что так и не вышла замуж, все это время продолжая ждать возвращения Мехмана.

Мехман и Севда познакомились во время учебы в вузе и были обручены более года. После войны они планировали создать семью, но этим мечтам не суждено было сбыться.

Женщина с теплотой вспоминает, как во время своего последнего приезда в Агдам Мехман купил ей много подарков.

"После того как он ушел на войну мне приснился страшный сон. Через несколько дней брат сообщил, что на село Тахтабаши напали армяне. Я сразу почувствовала, что с Мехманом случилась беда", - рассказывает Севда.

По ее словам, после пропажи без вести жениха она не думала о создании семьи.

"Я ждала его до сегодняшнего дня. Единственное утешение - теперь у него есть могила на родной земле, куда можно прийти", - сказала она.