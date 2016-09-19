Несмотря на обращение в ИВ Баку, Национальный совет отказался от проведения митинга 24 сентября

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Национальный совет не проведет митинг 24 сентября.

Об этом в заявлении Report сказал член Координационного центра Национального совета Эльдениз Гулиев.

По его словам, причина непроведения очередного митинга связана с событиями, произошедшими на последней акции: "Вам известно, что на последнем санкционированном митинге арестованы несколько активистов. С учетом этого, мы не проведем митинг".

Э.Гулиев также прокомментировал призыв руководства Партии "Мусават" по поводу митинга: "Скорее всего, руководство "Мусават" не знало о данном решении Национального совета. Мы с уважением относимся к их призывам по поводу единства".

На своей странице в соцсети Facebook заместитель башгана "Мусават" Эльман Фаттах поделился формой обращения Национального совета, направленного в Исполнительную власть города Баку в связи с митингом. Он отметил, что Национальный совет сделал заявление в СМИ по поводу митинга несколько дней назад: "Поэтому мы и пригласили людей на этот митинг. Я не пойму, почему они недовольны".