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Немецкий путешественник: На освобожденные территории возвращается жизнь

Немецкий путешественник: На освобожденные территории возвращается жизнь На освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана возвращается жизнь.
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 14:28
Немецкий путешественник: На освобожденные территории возвращается жизнь

На освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана возвращается жизнь.

Как передает Report, об этом сказал посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана немецкий путешественник Юрген Куллер.

"Ранее я не слышал о Худаферинском мосте. Этот мост произвел очень большое впечатление на меня. Несмотря на древность, видно, что он еще пригоден для использования", - отметил он.

Путешественник также коснулся визита в Восточно-Зангезурский экономический регион, подчеркнув, что увидел здесь много домов, памятников исторического значения, подвергнутых армянскому вандализму: "Это поистине вызывает огромное сожаление. Однако благодаря идущим строительным работам на эти территории постепенно возвращается жизнь. Это отрадно".

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Версия на английском языке German traveler: Life is coming back to the liberated areas
Версия на азербайджанском языке Almaniyalı səyyah: "Azad edilən ərazilərə yenidən həyat qayıdır"

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