Немецкий путешественник: На освобожденные территории возвращается жизнь

На освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана возвращается жизнь.
Как передает Report, об этом сказал посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана немецкий путешественник Юрген Куллер.
"Ранее я не слышал о Худаферинском мосте. Этот мост произвел очень большое впечатление на меня. Несмотря на древность, видно, что он еще пригоден для использования", - отметил он.
Путешественник также коснулся визита в Восточно-Зангезурский экономический регион, подчеркнув, что увидел здесь много домов, памятников исторического значения, подвергнутых армянскому вандализму: "Это поистине вызывает огромное сожаление. Однако благодаря идущим строительным работам на эти территории постепенно возвращается жизнь. Это отрадно".