Немецкий путешественник: На освобожденные территории возвращается жизнь

На освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана возвращается жизнь.

На освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана возвращается жизнь.

Как передает Report, об этом сказал посетивший освобожденные от оккупации территории Азербайджана немецкий путешественник Юрген Куллер.

"Ранее я не слышал о Худаферинском мосте. Этот мост произвел очень большое впечатление на меня. Несмотря на древность, видно, что он еще пригоден для использования", - отметил он.

Путешественник также коснулся визита в Восточно-Зангезурский экономический регион, подчеркнув, что увидел здесь много домов, памятников исторического значения, подвергнутых армянскому вандализму: "Это поистине вызывает огромное сожаление. Однако благодаря идущим строительным работам на эти территории постепенно возвращается жизнь. Это отрадно".