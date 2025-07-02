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Немат Авазов: Создана масштабная следственная группа по делу об убийстве граждан Азербайджана в России

Немат Авазов: Создана масштабная следственная группа по делу об убийстве граждан Азербайджана в России
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 10:35
Немат Авазов: Создана масштабная следственная группа по делу об убийстве граждан Азербайджана в России

Генпрокуратура Азербайджана создала масштабную следственную группу для расследования дела об убийстве граждан Азербайджана в России

Как сообщает Report, об этом заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции, посвященной возбуждению уголовного дела в связи с убитыми в России азербайджанцами.

По его словам, российские оперативно-розыскные структуры задержали не менее 14 человек, 12 из которых являются гражданами Азербайджана. Установлено, что в отношении 7 из них применялось физическое насилие.

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Версия на азербайджанском языке İdarə rəisi: Rusiyada qətlə yetirilən azərbaycanlılarla bağlı geniştərkibli istintaq qrupu yaradılıb

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