Немат Авазов: Создана масштабная следственная группа по делу об убийстве граждан Азербайджана в России

Генпрокуратура Азербайджана создала масштабную следственную группу для расследования дела об убийстве граждан Азербайджана в России

Как сообщает Report, об этом заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции, посвященной возбуждению уголовного дела в связи с убитыми в России азербайджанцами.

По его словам, российские оперативно-розыскные структуры задержали не менее 14 человек, 12 из которых являются гражданами Азербайджана. Установлено, что в отношении 7 из них применялось физическое насилие.