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Некоторым главам ИВ столичных районов вынесено серьезное предупреждение 

Некоторым главам ИВ столичных районов вынесено серьезное предупреждение  В исполнительной власти города Баку состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав исполнительных органов столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур.
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 11:04
Некоторым главам ИВ столичных районов вынесено серьезное предупреждение 

В исполнительной власти города Баку состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав исполнительных органов столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

Как сообщает Report со ссылкой на бакинскую мэрию, в ходе выступления глава исполнительной власти города Эльдар Азизов коснулся проблем, связанных с дождливой погодой в столице.

В связи с выявленными недостатками главам ИВ некоторых районов и руководителям ряда служб было вынесено серьезное предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir neçə rayonunun başçısına ciddi xəbərdarlıq edilib

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