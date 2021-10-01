Некоторым главам ИВ столичных районов вынесено серьезное предупреждение

В исполнительной власти города Баку состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав исполнительных органов столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

В исполнительной власти города Баку состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону с участием глав исполнительных органов столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур.

Как сообщает Report со ссылкой на бакинскую мэрию, в ходе выступления глава исполнительной власти города Эльдар Азизов коснулся проблем, связанных с дождливой погодой в столице.

В связи с выявленными недостатками главам ИВ некоторых районов и руководителям ряда служб было вынесено серьезное предупреждение.