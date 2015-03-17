​Некоторые товары и оборудование будут освобождены от НДС при ввозе в Азербайджан

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправку в закон "О перечне товаров, освобожденных от уплаты налога на добавочную стоимость при ввозе на территорию Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, закон о внесении поправки подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно закону, от уплаты налога на добавочную стоимость освобождены все товары и оборудование, ввозимые на территорию Азербайджана на основании документов Закрытого акционерного общества "Азербайджанский комплекс по производству стали" в рамках проекта по строительству комплекса по производству стали, который будет включать все этапы от добычи железной руды до производства стали.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.