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Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты представляют документы в такой форме, чтобы мы не смогли их зарегистрировать

Некоторые кандидаты представляют документы в такой форме

"Среди кандидатов на предстоящие 9 февраля внеочередные парламентские выборы есть те, кто старается, чтобы мы не смогли их зарегистрировать".  

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.  

"Скорее всего, их поступок служит чему-то. Центризбирком не заинтересован в этом. Некоторые кандидаты умышленно представляют документы в такой форме, чтобы мы не смогли их зарегистрировать. Я не знаю причину и цель этого поступка", - добавил М.Панахов.  

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