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    Мубариз Гурбанлы: "Некоторые группы пытаются создать в стране противостояние"

    Перед азербайджанским народом стоят важные задачи, главная из которых – возвращение оккупированных Арменией территорий
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Перед азербайджанским народом стоят важные задачи, главная из которых – возвращение оккупированных Арменией территорий. Вторая по значимости задача – ещё большее повышение благосостояния народа, укрепление места Азербайджана среди развитых стран и достижение строительства ещё более сильного Азербайджана.

    Как передаёт Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

    Председатель Госкомитета отметил, что некоторые группы в результате зарубежной пропаганды и прочего влияния, а также ради осуществления своих злобных намерений пытаются создать в стране противостояние.

    «Во время этих попыток они используют митинги. Азербайджан является демократическим государством, и остались позади времена, когда что-то доносилось до народа, чего-то добивались при помощи митингов. Если у кого-то, у какой-то политической группы есть что сказать – нет никаких проблем с донесением этого до сведения общественности. К примеру, проведённый на стадионе «Мехсул» митинг ещё раз показал, что азербайджанский народ не поддерживает подобные акции. Там собираются одни и те же люди, которые озвучивают те же мысли, говорят те же слова, и народ не реагирует и не будет реагировать на их очерствелые идеи. Потому что в их словах нет никакого новшества», – отметил Гурбанлы.

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