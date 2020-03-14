Некоторые госструктуры будут работать в обычном режиме в праздничные дни - СПИСОК

В связи с предпринимаемыми Правительством Азербайджана профилактическими мерами по ограничению распространения COVID-19 в нерабочие дни некоторые госструктуры в связи праздником Новруз будут работать в обычном режиме.
Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
Имеющим важное значение в повседневной поддержке жизни другим структурам, помимо тех, которые перечислены в списке, при появлении необходимости будет предоставлена дополнительная информация об изменении их рабочего времени во время праздника Новруз.
Представляем список:
- Администрация Президента Азербайджанской Республики
- Кабинет Министров Азербайджанской Республики
- работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), государственные и частные предприятия здравоохранения)
- Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)
- Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
- Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
- Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
- Служба внешней разведки Азербайджанской Республики
- Министерство обороны Азербайджанской Республики
- Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
- Министерство юстиции Азербайджанской Республики
- Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
- Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
- Министерство экономики Азербайджанской Республики
- Министерство финансов Азербайджанской Республики
- Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
- Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
- Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
- Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики
- органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики
- Центральный Банк Азербайджанской Республики
- Открытое акционерное общество «Азеришыг»
- Открытое акционерное общество «Азерсу»
- Производственное объединение «Азеригаз»
- Открытое акционерное общество «Азерэнержи»
- SOCAR
- Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»