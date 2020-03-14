Некоторые госструктуры будут работать в обычном режиме в праздничные дни - СПИСОК

В связи с предпринимаемыми Правительством Азербайджана профилактическими мерами по ограничению распространения COVID-19 в нерабочие дни некоторые госструктуры в связи праздником Новруз будут работать в обычном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Имеющим важное значение в повседневной поддержке жизни другим структурам, помимо тех, которые перечислены в списке, при появлении необходимости будет предоставлена дополнительная информация об изменении их рабочего времени во время праздника Новруз.

Представляем список: