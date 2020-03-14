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Некоторые госструктуры будут работать в обычном режиме в праздничные дни - СПИСОК

​Некоторые госструктуры будут работать в обычном режиме в праздничные

В связи с предпринимаемыми Правительством Азербайджана профилактическими мерами по ограничению распространения COVID-19 в нерабочие дни некоторые госструктуры в связи праздником Новруз будут работать в обычном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Имеющим важное значение в повседневной поддержке жизни другим структурам, помимо тех, которые перечислены в списке, при появлении необходимости будет предоставлена дополнительная информация об изменении их рабочего времени во время праздника Новруз.

Представляем список:

  • Администрация Президента Азербайджанской Республики
  • Кабинет Министров Азербайджанской Республики
  • работники сферы здравоохранения (Министерство здравоохранения, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), государственные и частные предприятия здравоохранения)
  • Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (в том числе посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах)
  • Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики
  • Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
  • Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
  • Служба внешней разведки Азербайджанской Республики
  • Министерство обороны Азербайджанской Республики
  • Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики
  • Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
  • Министерство юстиции Азербайджанской Республики
  • Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
  • Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
  • Министерство экономики Азербайджанской Республики
  • Министерство финансов Азербайджанской Республики
  • Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
  • Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
  • Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики
  • Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики
  • органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики
  • Центральный Банк Азербайджанской Республики
  • Открытое акционерное общество «Азеришыг»
  • Открытое акционерное общество «Азерсу»
  • Производственное объединение «Азеригаз»
  • Открытое акционерное общество «Азерэнержи»
  • SOCAR
  • Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»
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