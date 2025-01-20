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Неизвестные герои трагедии 20 Января - ФОТО

Неизвестные герои трагедии 20 Января - ФОТО
Внутренняя политика
20 января 2025 г. 11:55
Неизвестные герои трагедии 20 Января - ФОТО

Сегодня 35-я годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

Как сообщает Report, с утра люди начали посещать Аллею шехидов в Баку.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские подразделения Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. Еще до объявления режима чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и тяжело ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране. В результате незаконного ввода войск в Баку и районах погибли147 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших и раненых были женщины, старики и дети. Многие из них остались инвалидами на всю жизнь. Трагедия 20 Января навсегда осталась в памяти азербайджанского народа как поворотный момент в борьбе за независимость.

Отметим, что среди могил на Аллее шехидов есть четыре безымянные, на которых указана дата гибели – 20 января 1990 года. Это неизвестные герои Январской трагедии, память о которых живет в сердцах спустя 35 лет после трагедии.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке Фото20 Yanvar faciəsinin 35 illik naməlum qəhrəmanları - FOTO

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