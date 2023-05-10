Нефтяная стратегия Гейдара Алиева сегодня позволяет нам восстанавливать Карабах, Зангезур

Нефтяная стратегия Гейдара Алиева сегодня позволяет нам развиваться, позволяет нам восстанавливать Карабах, Зангезур.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Подписанные в 1994 году "Контракт века", в 1996 году контракт по газоконденсатному месторождению "Шахдениз" являются основным фактором, обусловливающим нашу сегодняшнюю экономическую мощь. Сегодня каждый видит, насколько большое значение имеет азербайджанский газ", - подчеркнул глава государства.