При перечислении иностранной валюты за пределы Азербайджана не будет никаких ограничений

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Учитывая многочисленные обращения предпринимателей и инвесторов, президент Азербайджана, не подписав Закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" от 19 января 2016 года в соответствии с частью I статьи 110 Конституции, возвратил его в Милли Меджлис.

Об этом Report в Службе помощника президента Азербайджана по экономическим реформам.

Напомним, что согласно Закону "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", для перечисления иностранной валюты за пределы Азербайджана резидентами и нерезидентами, являющимися физическими и юридическими лицами, за исключением лиц некоторой категории, требовалось внести в государственный бюджет полный объем обязательного сбора в размере 20 процентов от суммы операции.