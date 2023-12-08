Названы сроки начала выдвижения кандидатов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Названы сроки начала процесса выдвижения кандидатов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Названы сроки начала процесса выдвижения кандидатов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выдвижение кандидатов в президенты Азербайджана гражданами, обладающими активным (пассивным) избирательным правом, инициативными группами избирателей, политическими партиями, блоками политических партий должно начаться после официального опубликования решения о назначении выборов.

Напомним, что на заседании ЦИК, состоявшемся 8 декабря, было принято решение о назначении выборов на 7 февраля 2024 года. Решение должно быть опубликовано не позднее, чем через 2 дня после его принятия (до 10 декабря).