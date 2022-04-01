О нас
Аудио новости

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за три месяца этого года.
Внутренняя политика
1 апреля 2022 г. 10:26
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за три месяца этого года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным именем среди мальчиков стало имя Гусейн. В январе-марте текущего года этим именем названы 326 детей.

Помимо этого, 306 мальчиков названы именем Угур, 297 – Али, 270 – Юсиф, 201 – Мухаммед, 176 – Омар, 172 – Мурад, 163 – Рауль, 140 – Тунар и 128 – Айхан.

В первом квартале среди девочек первенство сохранило имя Захра, так названа 321 девочка.

Кроме того, 258 девочек были названы именем Зейнаб, 244 - Марьям, 231 – Айлин, 200 – Фатима, 193 - Мяляк, 183 - Нилай, 171 – Инджи, 170 – Нурай и 163 - Дениз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin üç ayında uşaqlara ən çox qoyulan adlar açıqlanıb - SİYAHI

Другие новости из категории

В Азербайджане в мае будет пять нерабочих дней в связи с праздниками
В Азербайджане в мае будет пять нерабочих дней в связи с праздниками
1 апреля 2022 г. 09:38
Ильхам Алиев: Предложенные нами пять принципов отражают нормы международного права
Ильхам Алиев: Предложенные нами пять принципов отражают нормы международного права
31 марта 2022 г. 14:30
Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев
Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида азербайджанцев
31 марта 2022 г. 11:10
Сегодня чтят память жертв геноцида азербайджанского народа
Сегодня чтят память жертв геноцида азербайджанского народа
31 марта 2022 г. 00:00
Сабина Алиева выступила на заседании Ассоциации омбудсменов ОИК в Марокко
ФотоСабина Алиева выступила на заседании Ассоциации омбудсменов ОИК в Марокко
30 марта 2022 г. 21:20
Омбудсмен распространила информацию относительно обнаружения останков в селе Фаррух
Омбудсмен распространила информацию относительно обнаружения останков в селе Фаррух
30 марта 2022 г. 16:48
В Азербайджане утверждены генпланы ряда городов
В Азербайджане утверждены генпланы ряда городов
30 марта 2022 г. 11:14
В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен
В Азербайджане усилят борьбу с искусственным повышением цен
29 марта 2022 г. 17:01
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по вопросам обеспечения продбезопасности
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по вопросам обеспечения продбезопасности
29 марта 2022 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новых пенитенциарных учреждениях Баку
29 марта 2022 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi