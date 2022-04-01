Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за три месяца этого года.

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане за три месяца этого года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным именем среди мальчиков стало имя Гусейн. В январе-марте текущего года этим именем названы 326 детей.

Помимо этого, 306 мальчиков названы именем Угур, 297 – Али, 270 – Юсиф, 201 – Мухаммед, 176 – Омар, 172 – Мурад, 163 – Рауль, 140 – Тунар и 128 – Айхан.

В первом квартале среди девочек первенство сохранило имя Захра, так названа 321 девочка.

Кроме того, 258 девочек были названы именем Зейнаб, 244 - Марьям, 231 – Айлин, 200 – Фатима, 193 - Мяляк, 183 - Нилай, 171 – Инджи, 170 – Нурай и 163 - Дениз.