Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали детей, родившихся в этом году в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге, организованном Министерством юстиции, сообщила начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства Рейхана Керимова.
Самыми популярными именами для мальчиков в стране в этом году стали Али (831), Юсиф (821), Угур (797), Гусейн (791), Мухаммед (593).
Самые распространенные имена у девочек в этом году - Захра (912), Зейнаб (701), Марьям (646), Айлин (645), Мяляк (617).