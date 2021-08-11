Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали детей, родившихся в этом году в Азербайджане.

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Стали известны самые популярные имена, которыми назвали детей, родившихся в этом году в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге, организованном Министерством юстиции, сообщила начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства Рейхана Керимова. Самыми популярными именами для мальчиков в стране в этом году стали Али (831), Юсиф (821), Угур (797), Гусейн (791), Мухаммед (593). Самые распространенные имена у девочек в этом году - Захра (912), Зейнаб (701), Марьям (646), Айлин (645), Мяляк (617). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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