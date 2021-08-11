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Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году Стали известны самые популярные имена, которыми назвали детей, родившихся в этом году в Азербайджане.
Внутренняя политика
11 августа 2021 г. 12:31
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году
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Стали известны самые популярные имена, которыми назвали детей, родившихся в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге, организованном Министерством юстиции, сообщила начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства Рейхана Керимова.

Самыми популярными именами для мальчиков в стране в этом году стали Али (831), Юсиф (821), Угур (797), Гусейн (791), Мухаммед (593).

Самые распространенные имена у девочек в этом году - Захра (912), Зейнаб (701), Марьям (646), Айлин (645), Мяляк (617).

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals this year's popular names for newborns
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il uşaqlara ən çox qoyulan adlar - SİYAHI

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