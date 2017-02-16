Названы районы, из которых поступает наибольшее число обращений в Администрацию президента - СПИСОК

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Из поступивших в Администрацию президента (АП) в 2016 году обращений 68,8% составили заявления, 30,9% – жалобы, 0,3% – предложения.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан АП Азербайджанской Республики Сулейман Исмаилов.

Он отметил, что в прошлом году поступило много обращений из Баку, Лянкярана, Шеки, Евлаха, Агджабеди, Агдама, Балакян, Бейлагана, Барды, Билясувара, Гейчая, Гейгеля, Имишли, Кельдбажара, Нефтчалы, Саатлы, Сальяна, Шемахи, а также из других городов и районов.

По его словам, из Нахчывана, Нафталана, Бабека, Джульфы, Дашкесана, Хызы, Ходжавенда, Кангерли, Гаха, Гобустана, Ордубада, Самуха, Сядяряка, Шахбуза, Шарура, а также из других городов и районов поступило меньше обращений.

Заведующий отделом АП отметил, что количество обращений напрямую связано с численностью населения районов: "В этом отношении в 2016 году число обращений, поступивших в Администрацию президента, на каждые 1000 человек из Баку, Мингячевира, Нафталана, Шеки, Агджабеди, Агдама, Бейлагана, Билясувара, Дашкесана, Физули, Гейгеля, Имишли, Кельбеджера, Лачина, Сиязяни, Шабрана, Ярдымлы, Зянгилана, а также из других городов и районов было больше, тогда как из Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта, Евлаха, Агдаша, Агсу, Бабека, Барды, Джабраила, Джалилабада, Джульфы, Гаджигабула, Хачмаса, Ходжавенда, Исмаиллы, Кянгярли, Кюрдямира, Гаха, Газаха, Габалы, Гобустана, Губы, Гусаров, Масаллы, Нефтчалы, Огуза, Ордубада, Саатлы, Сабирабада, Сальяна, Самуха, Сядяряка, Шахбуза, Шемахи, Шамкира, Шарура, Шуши, Тертера, Товуза, Уджара, Загатал, а также из других городов и районов было меньше. По годовым официальным отчетам и справкам, представленным в Администрацию президента городскими и районными исполнительными властями, видно, что жители некоторых городов и районов чаще обращаются в вышестоящие государственные органы. Например, число обращений, поступивших напрямую в исполнительные власти Мингячевира, Агдама, Агсу, Джалилабада, Дашкесана, Физули, Гедабека, Геранбоя, Гейгеля, Имишли, Кюрдямира, Габалы, Масаллы, Нефтчалы, Самуха, Шамкира, Товуза, Ярдымлы, Зярдаба, а также других городов и районов, было меньше, чем число обращений, отправленных из этих районов в вышестоящие органы".

По словам С. Исмаилова, анализ обращений, поступивших в АП в 2016 году от граждан, показывает, что чаще всего затрагивались такие темы, как деятельность правоохранительных органов, судов, финансовых органов и банков, помилование, деятельность районных исполнительных властей и муниципалитетов, рассмотрение обращений, земельные вопросы, Карабахский конфликт, социальное обеспечение, квартирные вопросы, градостроительство и строительство, развитие промышленности и предпринимательства, беженцы и вынужденные переселенцы, экология и природные ресурсы.