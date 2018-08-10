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    Названы районы Баку, лидирующие по правонарушениям в сфере строительства

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ На церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре начальник главного управления Кямран Алиев обнародовал статистику незаконных построек за шестилетний период (2012-2018).

    Как сообщает Report, Кямран Алиев заявил, что за 6 лет в суды было направлено 61 уголовное дела, а количество обвиняемых составило 89 человек.

    Он отметил, что по этим делам пострадавшими проходят 4072 человека, а сумма понесенного ущерба составила 111 625 710 манатов: 

    “Было компенсировано 48 млн 820 тыс. 28 манатов из этой суммы, наложен запрет на имущество суммарной стоимостью 29 млн 691 тыс. 397 манатов”".

    По словам К.Алиева, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провело следствие по 16 уголовным делам, обвиняемыми по которым проходили 20 человек, пострадавшими – 812 человек: 

    "Этим лицам был нанесен ущерб на сумму 40 млн 399 тыс. 365 манатов, сумма компенсированного ущерба составила 30 млн 60 тыс. 824 маната, был наложен арест на имущество на сумму 6 млн 12 тыс. 367 манатов".

    Начальник управления также огласил районы, в которых был совершено наибольшее число правонарушений в области строительства. Он отметил, что по уголовным делам в этой сфере больше всего лидируют лидируют Хатаинский и Ясамальский районы, далее следуют Наримановский, Бинагадинский, Сураханский, Абшеронский, Насиминский и Гарадагский районы.

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