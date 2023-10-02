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Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха

Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентябр
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 16:40
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха

Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены соответствующие обсуждения.

Отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств страны.

Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод, в том числе безопасность каждого.

Правовая и административная сфера:

Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджанской Республики. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, посредством выборов формируются муниципалитеты.

Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики.

Сфера безопасности:

Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие.

Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел.

Экономическая сфера:

Обеспечение физической и социальной инфраструктурой (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дорога, связь, мелиорация и т. д.) территорий, на которых проживают жители, в течение определенного периода времени доводится до уровня средних показателей по стране.

Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется на территории проживания жителей.

Обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджанской Республики.

Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога.

Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Социальная сфера:

На жителей распространяется система оплаты труда и социальных выплат, применяемая по всей стране.

На жителей распространяются льготы, социальные услуги и программы занятости, реализуемые в социальной сфере в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Жители пользуются мобильными услугами (Мобильный ASAN и Мобильный DOST).

Сфера культуры, образования и религии:

Жителям гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей.

Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников.

Создается возможность использования армянского языка.

Контакты с представителями армянских жителей по практической реализации реинтеграции будут продолжены.

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Версия на английском языке Work done for reintegration of Armenian residents of Karabakh announced
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinlərinin reinteqrasiyası ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

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