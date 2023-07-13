Названы работы по строительству социальной инфраструктуры в Карабахе

До конца 2026 года по Карабахскому экономическому району планируется строительство 8 жилых кварталов в городах Агдам и Физули, поселках Гадрут и Суговушан и 32 селах. В рамках первой фазы завершено строительство 20 частных жилых домов и 10 нежилых объекто

До конца 2026 года по Карабахскому экономическому району планируется строительство 8 жилых кварталов в городах Агдам и Физули, поселках Гадрут и Суговушан и 32 селах. В рамках первой фазы завершено строительство 20 частных жилых домов и 10 нежилых объектов в селе Талыш, которые переданы бывшим вынужденным переселенцам.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на мероприятии ”Возрождение Агдама“ в конференц-центре в городе Агдам.

Он отметил, что в настоящее время реализуются 4 школьных проекта. В Суговушанской средней школе Тертерского района завершены восстановительные работы, а Талышская сельская средняя школа и детский сад уже сданы в эксплуатацию. В городе Агдам ведутся проектные работы по 2 детским садам, а в городе Физули - по одному.