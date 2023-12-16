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Названы основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"

Названы основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу" В презентованном сегодня в Университете АДА "Руководству по дипломатическому протоколу" представлена информация о внешней политике Азербайджана в период 1993-2003 гг. в свете исторических кадров.
Внутренняя политика
16 декабря 2023 г. 12:06
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу

В презентованном сегодня в Университете АДА "Руководстве по дипломатическому протоколу" представлена информация о внешней политике Азербайджана в период 1993-2003 гг. в свете исторических кадров.

Как сообщает Report, об этом выступая на церемонии презентации руководства сказал начальник Азиатского управления МИД Рамиль Рзаев.

По его словам, целью создания руководства является увековечить новейшую историю азербайджанской дипломатии, а также рассказать о ценном политическом наследии азербайджанского народа, сформировавшемся за 10 лет.

"Глава о правилах протокола состоит из 40 разделов и издана на двух языках. Это не только демонстрирует приверженность Азербайджанской Республики международным обязательствам, но и подробно разъясняет права и обязанности дипломатического корпуса", - сказал он.

Рзаев выразил надежду на то, что "Руководство по дипломатическому протоколу" послужит важным справочным источником и базой в будущем.

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Версия на азербайджанском языке “Diplomatik Protokol Bələdçisi”nin funksiya və məqsədləri açıqlanıb

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