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Названы направления деятельности уполномоченного по этике

Названы направления деятельности уполномоченного по этике Стали известны направления деятельности уполномоченного по этике, который будет отвечать за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещение в этой области и разрешение споров.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 17:57
Названы направления деятельности уполномоченного по этике

Стали известны направления деятельности уполномоченного по этике, который будет отвечать за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещение в этой области и разрешение споров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым поправке к закону "О кодексе этического поведения государственных служащих“.

В обязанности уполномоченного по этике будет входить контроль за соблюдением правил этического поведения, установленных настоящим законом, рассмотрение обращений государственных служащих и других лиц, связанных с нарушением этических норм, внесение предложений, рекомендаций по урегулированию вопросов, исходящих из поступивших обращений, принятие мер по повышению осведомленности государственных служащих об этических нормах поведения и прочие вопросы.

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