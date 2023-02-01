Названы направления деятельности уполномоченного по этике

Стали известны направления деятельности уполномоченного по этике, который будет отвечать за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещение в этой области и разрешение споров.

Стали известны направления деятельности уполномоченного по этике, который будет отвечать за соблюдение правил этического поведения в государственных органах, просвещение в этой области и разрешение споров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым поправке к закону "О кодексе этического поведения государственных служащих“.

В обязанности уполномоченного по этике будет входить контроль за соблюдением правил этического поведения, установленных настоящим законом, рассмотрение обращений государственных служащих и других лиц, связанных с нарушением этических норм, внесение предложений, рекомендаций по урегулированию вопросов, исходящих из поступивших обращений, принятие мер по повышению осведомленности государственных служащих об этических нормах поведения и прочие вопросы.