Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК

Названы имена еще 10 опознанных из пропавших без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов во время выступления на международной конференции на тему ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести“.
Из них 9 - военные, 1 - гражданское лицо:
-Тахиров Сейфулла Вейтулла оглу;
-Атамогланов Абульфат Сабир оглу;
-Гаджиев Тахсил Фикрам оглу;
-Асадов Вугар Хабил оглу;
-Бабашов Ахмед Таир оглу;
-Халафов Джахангир Мами оглу;
-Нагиев Джахид Шафа оглу;
-Мамедов Эльмар Ингилаб оглу;
-Гасымов Вейсал Гасым оглу;
-Ахмедов Риад Фикрет оглу.
По словам И.Ахундова, специалистам удалось идентифицировать 25 человек: "О 15 из них уже сообщалось. Информацию еще о 10 мы обнародовали сегодня".