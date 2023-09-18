Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК

Названы имена еще 10 опознанных из пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Названы имена еще 10 опознанных из пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов во время выступления на международной конференции на тему ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести“.

Из них 9 - военные, 1 - гражданское лицо:

-Тахиров Сейфулла Вейтулла оглу;

-Атамогланов Абульфат Сабир оглу;

-Гаджиев Тахсил Фикрам оглу;

-Асадов Вугар Хабил оглу;

-Бабашов Ахмед Таир оглу;

-Халафов Джахангир Мами оглу;

-Нагиев Джахид Шафа оглу;

-Мамедов Эльмар Ингилаб оглу;

-Гасымов Вейсал Гасым оглу;

-Ахмедов Риад Фикрет оглу.

По словам И.Ахундова, специалистам удалось идентифицировать 25 человек: "О 15 из них уже сообщалось. Информацию еще о 10 мы обнародовали сегодня".