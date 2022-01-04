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Названо влияние глобального роста цен на пшеницу на Азербайджан

Названо влияние глобального роста цен на пшеницу на Азербайджан Крупнейшие производители муки и хлеба в Азербайджане распространили обращение.
Внутренняя политика
4 января 2022 г. 14:53
Названо влияние глобального роста цен на пшеницу на Азербайджан

Крупнейшие производители муки и хлеба в Азербайджане распространили обращение.

В поступившем в Report обращении говорится:

"Вследствие происходящих глобальных негативных процессов, неопределенности, давления на производство и цепь поставок, а также из-за пандемии COVID-19 цены на продукты питания в мире резко возросли. Эти процессы также отразились на стоимости продовольственной пшеницы.

В связи с тем, что продовольственная пшеница импортируется в Азербайджан в основном из России, рост цен на рынке этой страны приводит к поставкам этого продукта в нашу страну по более высоким ценам. Кроме того, введение в России с февраля 2021 года высокой экспортной пошлины также серьезно влияет на рост цен. Среднемесячная экспортная цена на 1 тонну продовольственной пшеницы в России в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 58,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 33,1%.

Однако, чтобы снизить негативное влияние роста мировых цен на азербайджанский рынок, государство в течение года оказывало значительную поддержку импортерам и производителям муки. Так, с целью доведения запасов продовольственной пшеницы в стране до необходимого уровня, начиная с 2020 года поставщикам выделяются субсидированные кредиты. Кроме того, начиная с февраля 2021 года производителям муки выплачивались субсидии, а импорт и продажа продовольственной пшеницы, а также продажа муки и хлеба были освобождены от НДС. В результате этих мер поддержки изменение цен в мире не оказало серьезного влияния на азербайджанский рынок, что позволило сохранить оптовую цену 50-килограммового мешка муки на уровне 26 манатов.

Учитывая, что механизм субсидирования действовал до конца декабря 2021 года, в настоящее время возникла необходимость в приведении цен на муку в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу с целью продолжения деятельности импортеров пшеницы и производителей муки, надежного обеспечения нашей страны этим стратегическим продуктом питания, а также предотвращения угрозы возникновения дефицита.

По нашим подсчетам, оптовая цена 50-килограммового мешка муки может возрасти до 36 манатов, в связи с чем ожидается повышение цены на традиционный хлеб (круглый "заводской" хлеб) максимум на 10-15 гяп.

Осознавая свою важную роль в обеспечении продовольствием наших граждан, мы заявляем, что мобилизуем все наши усилия, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не поднимались выше уровня, установленного нами на период до сбора урожая 2022 года. Мы призываем всех участников цепи поставок продуктов питания поддержать нас".

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Версия на английском языке How did soaring global wheat prices affect Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке Dünyada buğdanın qiymətinin artımının Azərbaycana təsiri açıqlanıb

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