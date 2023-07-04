Названо число принятых Конституционным судом решений и определений

Многие решения и определения, вынесенные Конституционным судом до сих пор, связаны с правами и свободами человека.

Многие решения и определения, вынесенные Конституционным судом до сих пор, связаны с правами и свободами человека.

Как сообщает Report, об этом председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев сказал на проходящей в Баку международной конференции "Развитие законодательства путем внедрения конституционных норм".

Он отметил, что за 25 лет Конституционный суд принял 25 454 решения и 106 определений: "Многие из этих решений и определений связаны с правами и свободами человека. Одним из важнейших полномочий суда является толкование Конституции и законов. Конституционный суд толковал много законов".