Названо количество нарушителей госграницы Азербайджана в 2022 году

В 2022 году за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 559 человек, за нарушение пограничного режима - 9 827.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на отчетном собрании, посвященном результатам служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы в 2022 году.
Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы задержали 2 843 лиц, находившихся в розыске, 319 лиц с поддельными документами, шестерых граждан при попытке пройти госграницу по чужим документам и одного человека при попытке перейти через госграницу тайком.
Было отмечено, что в результате применения пограничниками оружия против нарушителей границы 2 человека получили ранения, а 4 нарушителя границы погибли.