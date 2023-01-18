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Названо количество нарушителей госграницы Азербайджана в 2022 году

Названо количество нарушителей госграницы Азербайджана в 2022 году В 2022 году за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 559 человек, за нарушение пограничного режима - 9 827
Внутренняя политика
18 января 2023 г. 10:55
Названо количество нарушителей госграницы Азербайджана в 2022 году

В 2022 году за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 559 человек, за нарушение пограничного режима - 9 827.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на отчетном собрании, посвященном результатам служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы в 2022 году.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы задержали 2 843 лиц, находившихся в розыске, 319 лиц с поддельными документами, шестерых граждан при попытке пройти госграницу по чужим документам и одного человека при попытке перейти через госграницу тайком.

Было отмечено, что в результате применения пограничниками оружия против нарушителей границы 2 человека получили ранения, а 4 нарушителя границы погибли.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il Azərbaycan sərhədini pozduğuna görə saxlanılan şəxslərin sayı açıqlanıb

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