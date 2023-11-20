Названо число женщин, работающих на госдолжностях в Азербайджане

Названо число женщин, работающих в настоящее время на государственных должностях в Азербайджане.

Названо число женщин, работающих в настоящее время на государственных должностях в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, на конференции Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"8 заместителей министров, 2 председателя комитетов, глава Исполнительной власти, 68 заместителей главы Исполнительной власти - женщины. В последние годы в стране также наблюдается рост числа женщин - судей. В настоящее время 38% работников муниципалитетов - женщины", - сказала Т. Ибрагимова.