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Названо число женщин, работающих на госдолжностях в Азербайджане

Названо число женщин, работающих на госдолжностях в Азербайджане Названо число женщин, работающих в настоящее время на государственных должностях в Азербайджане.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 14:09
Названо число женщин, работающих на госдолжностях в Азербайджане

Названо число женщин, работающих в настоящее время на государственных должностях в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, на конференции Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"8 заместителей министров, 2 председателя комитетов, глава Исполнительной власти, 68 заместителей главы Исполнительной власти - женщины. В последние годы в стране также наблюдается рост числа женщин - судей. В настоящее время 38% работников муниципалитетов - женщины", - сказала Т. Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hazırda dövlət vəzifəsində işləyən qadınların sayı açıqlanıb

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