Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы

На сегодняшний день количество зарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы составляет 754 человека.

На сегодняшний день количество зарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы составляет 754 человека.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Глава ЦИК сказал, что заявки на выдвижение своей кандидатуры подали 15 886 человек, 6 889 из них получили подписные листы, а 2 079 - заполнили и представили их.

Председатель ЦИК сообщил, что на муниципальные выборы зарегистрированы 1 095 наблюдателей, 131 из которых зарегистрирован ЦИК, а 964 - окружными избирательными комиссиями.