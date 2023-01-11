Названо число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции

17:00 В прошлом году 907 человек добровольно вернулись в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

В прошлом году 907 человек добровольно вернулись в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

Как передает Report, об этом сообщили в МОМ.

Согласно данным, из Молдовы прибыло 545 возвращенцев, из Германии - 241 человек, еще 66 человек приехали из Нидерландов, 15 из Польши и 14 прибыли из Австрии.

Представительство МОМ в Азербайджане оказало денежную и нефинансовую помощь в реинтеграции 501 вернувшемуся: 29 человек получили материальную помощь, 224 человека получили нефинансовую помощь, а оставшиеся 248 человек - оба вида помощи.

Добровольным репатриантам в основном оказывалась помощь в организации малого бизнеса, предоставлении временного жилья, в приобретении необходимых предметов быта и удовлетворении медицинских потребностей. Люди, вернувшиеся в страну при поддержке МОМ, наладили собственную предпринимательскую деятельность в области фермерства, сферы услуг, мелкой торговли и производства.