О нас

Названо число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции

Названо число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции 17:00 В прошлом году 907 человек добровольно вернулись в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).
Внутренняя политика
11 января 2023 г. 17:33
Названо число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции

В прошлом году 907 человек добровольно вернулись в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

Как передает Report, об этом сообщили в МОМ.

Согласно данным, из Молдовы прибыло 545 возвращенцев, из Германии - 241 человек, еще 66 человек приехали из Нидерландов, 15 из Польши и 14 прибыли из Австрии.

Представительство МОМ в Азербайджане оказало денежную и нефинансовую помощь в реинтеграции 501 вернувшемуся: 29 человек получили материальную помощь, 224 человека получили нефинансовую помощь, а оставшиеся 248 человек - оба вида помощи.

Добровольным репатриантам в основном оказывалась помощь в организации малого бизнеса, предоставлении временного жилья, в приобретении необходимых предметов быта и удовлетворении медицинских потребностей. Люди, вернувшиеся в страну при поддержке МОМ, наладили собственную предпринимательскую деятельность в области фермерства, сферы услуг, мелкой торговли и производства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən il BMqT-nin dəstəyi ilə 907 nəfər könüllü Azərbaycana qayıdıb

Другие новости из категории

Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы
Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы
11 января 2023 г. 13:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2023 г. 02:46
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна
Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна
10 января 2023 г. 20:45
Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев
Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев
10 января 2023 г. 20:35
Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом
Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом
10 января 2023 г. 20:00
Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений
Президент Азербайджана: Экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна вызывать сомнений
10 января 2023 г. 19:44
Президент Ильхам Алиев: На сегодня господдержкой воспользовались 13 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев: На сегодня господдержкой воспользовались 13 тыс. семей шехидов и инвалидов войны
10 января 2023 г. 18:49
Ильхам Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысит 900 манатов
Ильхам Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысит 900 манатов
10 января 2023 г. 18:34
В Баку состоялось первое заседание оргкомитета Международного астронавтического конгресса
ФотоВ Баку состоялось первое заседание оргкомитета Международного астронавтического конгресса
10 января 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi