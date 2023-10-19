Названо число указов и распоряжений, подписанных президентом Ильхамом Алиевым за 20 лет

В 2003-2023 годах президентом Ильхамом Алиевым подписано в общей сложности более 6 080 указов и 14 290 распоряжений.

В 2003-2023 годах президентом Ильхамом Алиевым подписано в общей сложности более 6 080 указов и 14 290 распоряжений.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника отдела по работе с обращениями граждан Администрации Президента Сулеймана Исмаилова, опубликованной в официальной прессе.

Он отметил, что вопросы социальной защиты населения, в особенности социального обеспечения наиболее уязвимых категорий граждан, улучшения социального благосостояния всегда были в центре внимания главы государства.

"Особое место в этом ряду занимает забота о семьях шехидов и инвалидах войны. Их пособия за прошедший период увеличились в 6 раз, программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз. Только за последние 3 года гражданам из этих категорий государством было предоставлено 5 300, а всего -14 100 квартир и частных домов, а также 7 500 автомобилей лицам, получившим инвалидность в связи с войной. Кроме того, в послевоенный период по поручению главы государства 124 тысячам человек было оказано 309 тысяч услуг. Фонд Гейдара Алиева проделал важную работу по обеспечению ветеранов Отечественной войны высокотехнологичными протезами и лечением за рубежом", - заявил С. Исмаилов.