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​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана

​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана Всего через полтора года после окончания войны - начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачын и Физули, в села Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района и Забух Лачынского района вернулись 679 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 2 71
Внутренняя политика
14 октября 2023 г. 12:51
​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана

Всего через полтора года после окончания войны - начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачын и Физули, в села Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района и Забух Лачынского района вернулись 679 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 2 715 человек.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

С.Нуриев отметил, что к концу года на освобожденные территории в целом планируется возвращение более 1400 семей бывших вынужденных переселенцев в составе свыше 5 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə indiyədək köçürülən ailələrin sayı açıqlanıb

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