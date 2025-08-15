Названо число прибывших в Азербайджан на ПМЖ в I полугодии

В I полугодии этого года на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан прибыло 1 709 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в январе-июне 2025 года соответствующими органами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1 709 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства, и 1 092 человека, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо по стране составило 617 человек.