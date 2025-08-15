Названо число прибывших в Азербайджан на ПМЖ в I полугодии

О нас

Внутренняя политика
15 августа 2025 г. 15:13
В I полугодии этого года на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан прибыло 1 709 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что в январе-июне 2025 года соответствующими органами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 1 709 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства, и 1 092 человека, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо по стране составило 617 человек.

Версия на английском языке Number of people arriving in Azerbaijan for permanent residence in 1H25 revealed
Версия на азербайджанском языке İlin I yarısında Azərbaycana daimi yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlanıb

