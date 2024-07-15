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Названо число новорожденных в Азербайджане за пять месяцев этого года

Названо число новорожденных в Азербайджане за пять месяцев этого года В Азербайджане за пять месяцев этого года зарегистрировано 41 608 новорожденных.
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 10:53
Названо число новорожденных в Азербайджане за пять месяцев этого года

В Азербайджане за пять месяцев этого года зарегистрировано 41 608 новорожденных.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

В январе-мае этого года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 41608 новорожденных, и по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 11,1 до 9,8.

Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,1 процента, а девочек - 46,9 процента. Из новорожденных 1390 были близнецами, 51 - тройняшками, а 4 - четверняшками.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin beş ayı ərzində doğulan uşaqların sayı açıqlanıb

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