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Названо число избирательных участков с выявленными нарушениями на муниципальных выборах

​Названо число избирательных участков с выявленными нарушениями

Названо число избирательных участков с выявленными нарушениями на муниципальных выборах 23 декабря.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что были зафиксированы нарушения на 20 избирательных участках.

По его словам, жалобы на нарушения и изображения нарушений в социальных сетей охватывают 20 избирательных участков по 9 муниципалитетам: "Это чуть больше 0,5%. Как вы знаете, в стране насчитывается 1606 муниципалитетов".

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