Названо число эвакуированных из-за рубежа граждан Азербайджана

5 мая через сухопутную границу было обеспечено перемещение 94 наших граждан из Ирана на территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, 7 мая из Стамбула в страну были доставлены 212 граждан: "8 мая из Ташкента в страну были доставлены 50 человек, 11 мая из Прибалтики прибыли 52 человека, 12 мая в страну доставлены азербайджанцы, обучающиеся в России. Из Минска доставлены 124 человека. 14 мая запланирован приезд из Киева 198 человек. Доставленных в страну лиц помещают в карантинные учреждения, им оказывается необходимая помощь".