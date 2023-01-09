Названо число обратившихся в фонд YAŞAT членов семей шехидов и ветеранов войны

В "call-центр" Фонда YAŞAT обратились около 28 тыс. членов семей шехидов и пострадавших на войне.

В call-центр Фонда YAŞAT обратились около 28 тыс. членов семей шехидов и пострадавших на войне.

Как сообщили Report в Фонде, минует 2 года с создания портала yashat.gov.az и call-центра 8110.

В фонде отметили, что с введения в их эксплуатацию 8 января 2021 года и по сей день в центр поступили звонки от более чем 155 тыс. граждан. Зарегистрированы и перенаправлены по назначению около 28 тыс. обращений членов семей шехидов и пострадавших на войне, в том числе около 12 тыс. поступили от членов семей шехидов, более 16 тыс. – от пострадавших на войне.

Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов - Фонд YAŞAT создан указом президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года. Фонд создан с целью обеспечения прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки в области социальной защиты военнослужащих, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и семей шехидов.