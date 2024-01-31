О нас

Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов

Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов Более 80 зарубежных журналистов от 34 медиа-организаций прошли аккредитацию для наблюдения за процессом голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 18:03
Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов

Более 80 зарубежных журналистов от 34 медиа-организаций прошли аккредитацию для наблюдения за процессом голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил журналистам.

"Мы всегда стараемся объяснить тем, кто выдвигает тезисы с политическими целями, что нет необходимости политизировать процесс. Народ Азербайджана выбирает своего лидера. Не старайтесь создавать сенсацию, снимая тех, кто пытается сорвать избирательный процесс", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CEC announces number of international journalists registered to cover snap presidential elections
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkilərini izləmək üçün qeydiyyatdan keçən beynəlxalq jurnalistlərin sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi