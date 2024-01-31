Названо число аккредитованных на выборы зарубежных журналистов

Более 80 зарубежных журналистов от 34 медиа-организаций прошли аккредитацию для наблюдения за процессом голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Более 80 зарубежных журналистов от 34 медиа-организаций прошли аккредитацию для наблюдения за процессом голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил журналистам.

"Мы всегда стараемся объяснить тем, кто выдвигает тезисы с политическими целями, что нет необходимости политизировать процесс. Народ Азербайджана выбирает своего лидера. Не старайтесь создавать сенсацию, снимая тех, кто пытается сорвать избирательный процесс", - подчеркнул он.