Названы округи в Азербайджане с наименьшей и наибольшей избирательной активностью на 12:00

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Названы округи в Азербайджане с наименьшей и наибольшей избирательной активностью.

Как сообщает Report, по данным на 12:00, самая высокая активность избирателей наблюдается в 2-м Шарурском избирательном округе. Здесь уже проголосовало 11 907 (27,6 %) из зарегистрированных 43 142 человек.

По данным на 12:00, самая низкая активность зафиксирована в 47-м Мингячевирском избирательном округе – 13,1% (4 908 избирателей из 37 732 человек).

Отметим, что на проходящих в Азербайджане муниципальных выборах по состоянию на 12:00 избирательная активность составила 18.07%. Из имеющих право голоса 4 972 356 избирателей до сих пор проголосовало 898 542 человека.