Названы округи в Азербайджане с наименьшей и наибольшей избирательной активностью.

Как сообщает Report, по данным на 10:00, самая высокая активность наблюдается в 51-м Гусарском избирательном округе.

В данном избирательном округе активность избирателей составила 13,93%.

По данным на 10:00, самая низкая активность зафиксирована в 40-м Кяпязском втором округе (Гянджа) – 4,38%.

Отметим, что на проходящих в Азербайджане муниципальных выборах по состоянию на 10:00 избирательная активность составила 8.51%. Из имеющих право голосования 4 972 356 избирателей до сих пор проголосовал 423 361 человек.