Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной активностью на 15:00

Названы округи в Азербайджане с наименьшей и наибольшей избирательной активностью.

Как сообщает Report, по данным на 15:00, самая высокая активность избирателей наблюдается в 52-м Губинском избирательном округе. Здесь уже проголосовало 15 920 (33,91 %) избирателей.

По данным на 15:00, самая низкая активность зафиксирована в 37-м Низаминском первом избирательном округе (Гянджа) – 20,18%.

Отметим, что на проходящих в Азербайджане муниципальных выборах по состоянию на 15:00 избирательная активность составила 26.88%. Из имеющих право голоса 4 972 356 избрателей до сих пор проголосовало 1 336 733 человека.