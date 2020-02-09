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Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной активностью

Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной

Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной активностью.

Как сообщает Report, по данным на 10:00, самая высокая активность избирателей наблюдается в Хачмазском сельском избирательном округе №56, здесь из 37 970 избирателей проголосовали 8 234 (21.03%). 

Высокая активность избирателей наблюдается также в Шарур-Сядярякском избирательном округе №1, где из 46 225 избирателей проголосовали 9 864 (21,03%).

В то же время, самая низкая активность зафиксирована в Ясамальском третьем избирательном округе №17. Здесь избирательная активность составила 1,2% (352 из 30 534 человек).

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