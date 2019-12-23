Названы округи в Азербайджане с наибольшей и наименьшей избирательной активностью на 17:00

Названы округи в Азербайджане с наименьшей и наибольшей избирательной активностью.

Как сообщает Report, по данным на 17:00, самая высокая активность избирателей наблюдается в Шарур-Садаракском избирательном округе №1. Здесь проголосовали 15 792 человека (40.89%).

В то же время, самая низкая активность зафиксирована в Низаминском первом избирательном округе №37. Здесь проголосовали 7 778 (23.32%) человек.

Отметим, что на проходящих в Азербайджане муниципальных выборах по состоянию на 17:00 избирательная активность составила 30.57%. Из имеющих право голоса 4 972 356 избирателей до сих пор проголосовали 1 520 133 человека.