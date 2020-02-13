Названы не полностью представившие отчет в ЦИК округи

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана до сих пор не поступили отчеты в связи с парламентскими выборами из 3-х избирательных участков.
Как сообщает Report, 5 570 из 5 573 избирательных участков в 125 избирательных округах предоставили отчеты в ЦИК.
До настоящего времени два избирательных участка - Загатала-Балакенского избирательного округа №111 и один участок Кельбаджарского избирательного округа №123 не предоставили отчеты в Центризбирком.
Напомним, что выборы в парламент Азербайджана состоялись 9 февраля.